700 миллионов евро: как помогли Нотр-Даму в Париже

Пожар в соборе Парижской Богоматери, вспыхнувший вечером 15 апреля, едва не уничтожил главную достопримечательность Франции . На тушение пожара ушло более 15 часов. Всю ночь десятки тысяч парижан молились о спасении храма, все церкви Парижа были открыты и там шли службы.

Несущие конструкции храма не пострадали, однако урон Нотр-Даму нанесен колоссальный. В ходе пожара собор полностью лишился крыши и всех деревянных элементов конструкции и внутреннего убранства.

Утром 16 апреля президент Франции Эммануэль Макрон объявил сбор средств на реставрацию собора. Президент указал, что восстановление Нотр-Дам-де-Пари является судьбой республики.

На призыв восстановить собор откликнулись как во Франции, так и за ее пределами. За первые сутки после пожара удалось собрать более 700 млн евро.

Гендиректор крупнейшей нефтяной компании Франции Total Патрик Пуянне сообщил в Twitter, что компания пожертвует 100 млн евро на реконструкцию собора.

Семья французского бизнесмена Бернара Арно и его группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) пообещали выделить 200 млн евро.

Французский бизнесмен Франсуа-Анри Пино, владеющий домами моды Gucci и Yves Saint Laurent, пожертвовал 100 млн евро.

Группа компаний L'Oreal и семья Беттанкур-Мейер решили совместно выделить 200 млн евро.

О намерении пожертвовать на реконструкцию Нотр-Дам-де-Пари заявил в Twitter и глава компании Apple Тим Кук , не уточнив при этом сумму пожертвования.

Из городской казны Парижа на спасение храма направят 50 млн евро, столичный регион Иль-де-Франс пожертвует еще 10 млн евро.

Дом Bouygues, владеющий, в частности, телеканалом TF1 и компанией Bouygues Telecom, заявил о выделении 10 млн евро.

Администрация французского города Канн, где проходит знаменитый кинофестиваль, сделала взнос в фонд по восстановлению собора в размере 10 тысяч евро и установила в мэрии и ратушах ящики для пожертвований.

Руководство футбольного клуба «Пари Сен Жермен» объявило о намерении мобилизовать все силы, чтобы мотивировать спонсоров и болельщиков принять участие в сборе средств на восстановление Нотр-Дама.

Акцию по сбору денег на реконструкцию парижской достопримечательности анонсировали в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области.