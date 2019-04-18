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СМИ сообщили о неафишированном визите советника Трампа по России в Москву 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: ТАСС
Американская делегация во главе с советником президента США Дональда Трампа по России, членом совета нацбезопасности США Фионой Хилл приехала в Москву, сообщает газета "Коммерсант".
"В Москву приехала делегация Белого дома во главе с советником Дональда Трампа, директором по вопросам России и Евразии Совета по национальной безопасности США Фионой Хилл… В ходе визита Фиона Хилл встретилась с представителями Совета безопасности и МИД РФ", — пишет "Коммерсант".
Пресс-служба российского Совбеза в среду сообщила, что в Москве прошли конструктивные консультации между аппаратами Совета безопасности России и Совета национальной безопасности США. Обсуждались возможности дальнейшего взаимодействия России и США в сфере безопасности, а также вопросы международной повестки, сообщал СБ.
По данным газеты, это не первый визит Хилл в Россию в качестве советника президента США, однако о ее предыдущих поездках, как и о нынешней, общественности, по настоянию американской стороны, не сообщалось.
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Комментарии
В мире , Политика , Фиона Хилл , Дональд Трамп , МИД , Совет безопасности РФ , Газета "Коммерсантъ" , США
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