СМИ сообщили о неафишированном визите советника Трампа по России в Москву

"В Москву приехала делегация Белого дома во главе с советником Дональда Трампа, директором по вопросам России и Евразии Совета по национальной безопасности США Фионой Хилл… В ходе визита Фиона Хилл встретилась с представителями Совета безопасности и МИД РФ", — пишет "Коммерсант".

Пресс-служба российского Совбеза в среду сообщила, что в Москве прошли конструктивные консультации между аппаратами Совета безопасности России и Совета национальной безопасности США. Обсуждались возможности дальнейшего взаимодействия России и США в сфере безопасности, а также вопросы международной повестки, сообщал СБ.

По данным газеты, это не первый визит Хилл в Россию в качестве советника президента США, однако о ее предыдущих поездках, как и о нынешней, общественности, по настоянию американской стороны, не сообщалось.