Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Парижа запретили 20 апреля акции протеста «желтых жилетов» в районе Нотр-Дама 

ТАСС + ещё 11 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Парижские власти запретили проведение акций протеста движения "желтых жилетов" на острове Ситэ в районе собора Парижской Богоматери 20 апреля. Об этом префектура столичной полиции сообщила в четверг в своем Twitter.
"После пожара в соборе Парижской Богоматери префектура полиции Парижа издала указ, которым устанавливается периметр безопасности, предполагающий запрет на передвижение людей и транспортных средств ", — говорится в сообщении.
В периметр безопасности входят набережная Марш Нёф, Аршевеш, О Флёр, а также мосты Нотр-Дам, Сен-Мишель и Арколь. Данное решение, как указали в префектуре полиции, принято "по соображениям безопасности" в связи с пожаром, произошедшим в соборе несколько дней назад.
Кроме острова Ситэ, манифестации "желтых жилетов" запрещены в предстоящую субботу и на Елисейских полях, а также в районе резиденции французского лидера — Елисейском дворце.
Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в ходе ремонтных работ на верхних уровнях здания. Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля и большую часть кровли.
ТАСС: последние новости
Reuters: премьер и правительство Мали ушли в отставку на фоне межобщинных столкновений Джулиани: Ассанж мог знать, что Киев стоял за обвинениями в сговоре против Трампа Тимошенко сообщила, что получила "звонок от Порошенко" с просьбой голосовать за него
Комментарии
В мире , Пожары , Пожар в Нотр-Даме
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко решил стать премьер-министром8
Раскрыты данные экспертизы Марьянова4
Экс-президент Украины оценил вероятность войны с Россией11
Франция отправит танки к российским границам13
Порошенко пригрозил украинцам65
Видео
Как жить дальше. Тимошенко назвала победителя выборов
В мире Украина
Пугачева сделала заявление после юбилейного концерта
Шоу-бизнес
«Солнцепек» набирает популярность
Оружие Армия
«Отношение как к скоту»: зритель пожаловался на концерт Пугачевой
Шоу-бизнес
«Грохот и крики»: новые факты об умершей Цывиной
Шоу-бизнес
«Это, конечно, ненормально». Путин — президенту Эстонии
Политика Прибалтика
Умерла Ирина Цывина
Общество
Врачи из госпиталя Бурденко вылетят к Быкову
Общество
Кадыров выпустил в леса Чечни сотню пятнистых оленей
Общество
Зеленский назвал Путина врагом
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение