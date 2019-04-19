Власти Парижа запретили 20 апреля акции протеста «желтых жилетов» в районе Нотр-Дама

Парижские власти запретили проведение акций протеста движения "желтых жилетов" на острове Ситэ в районе собора Парижской Богоматери 20 апреля. Об этом префектура столичной полиции сообщила в четверг в своем Twitter.

"После пожара в соборе Парижской Богоматери префектура полиции Парижа издала указ, которым устанавливается периметр безопасности, предполагающий запрет на передвижение людей и транспортных средств ", — говорится в сообщении.

В периметр безопасности входят набережная Марш Нёф, Аршевеш, О Флёр, а также мосты Нотр-Дам, Сен-Мишель и Арколь. Данное решение, как указали в префектуре полиции, принято "по соображениям безопасности" в связи с пожаром, произошедшим в соборе несколько дней назад.

Кроме острова Ситэ, манифестации "желтых жилетов" запрещены в предстоящую субботу и на Елисейских полях, а также в районе резиденции французского лидера — Елисейском дворце.

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в ходе ремонтных работ на верхних уровнях здания. Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля и большую часть кровли.