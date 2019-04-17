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Разрушенный пожаром Нотр-Дам показали из космоса 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
Фото: @CopernicusEU / Twitter
Первый снимок разрушенного пожаром Собора Парижской Богоматери опубликован в сети. Его выложили в Twitter-аккаунте космической программы ЕС по мониторингу Земли Copernicus.
В посте отмечается, что снимок сделала PlanetLabs — американская компания-оператор спутников дистанционного зондирования Земли.
В следующей публикации Copernicus разместил фото Нотр-Дама до пожара.
Собор загорелся вечером 15 апреля. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль. Окончательно его потушили уже утром: ночью пожарные все еще боролись с отдельными очагами пожара. В результате ЧП пострадали три человека. Предполагаемая причина пожара — реставрационные работы, начавшиеся несколько месяцев назад.
Президент Франции пообещал французам восстановить Нотр-Дам де Пари. По мнению экспертов, это может занять от пяти лет до нескольких десятилетий.
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