Разрушенный пожаром Нотр-Дам показали из космоса

Первый снимок разрушенного пожаром Собора Парижской Богоматери опубликован в сети. Его выложили в Twitter-аккаунте космической программы ЕС по мониторингу Земли Copernicus.

В посте отмечается, что снимок сделала PlanetLabs — американская компания-оператор спутников дистанционного зондирования Земли.

В следующей публикации Copernicus разместил фото Нотр-Дама до пожара.

Собор загорелся вечером 15 апреля. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль. Окончательно его потушили уже утром: ночью пожарные все еще боролись с отдельными очагами пожара. В результате ЧП пострадали три человека. Предполагаемая причина пожара — реставрационные работы, начавшиеся несколько месяцев назад.

Президент Франции пообещал французам восстановить Нотр-Дам де Пари. По мнению экспертов, это может занять от пяти лет до нескольких десятилетий.