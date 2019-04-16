Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости остановить «агрессию» России в энергетике, в том числе в рамках проекта «Северный поток—2», который стал «гибридным оружием» Москвы.
Об этом сообщается на сайте правительства Украины.
«Мы рассматриваем проект «Северный поток—2» как ещё один вид гибридного оружия», — заявил Гройсман на встрече с коллегой из Словакии Петером Пеллегрини.
По словам главы украинского кабинета министров, реализация данного проекта приведёт к «уничтожению украинской газотранспортной системы», которая является ключевой в доставке топлива в ЕС.
«Агрессор должен заплатить высокую цену за свои действия», — подчеркнул премьер Украины.
Ранее о намерении продолжать борьбу со строительством «Северного потока — 2» объявил президент Украины Пётр Порошенко.
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT назвал слова Порошенко «красивыми» предвыборными обещаниями.