Гройсман назвал «Северный поток—2» гибридным оружием России

Об этом сообщается на сайте правительства Украины.

«Мы рассматриваем проект «Северный поток—2» как ещё один вид гибридного оружия», — заявил Гройсман на встрече с коллегой из Словакии Петером Пеллегрини.

По словам главы украинского кабинета министров, реализация данного проекта приведёт к «уничтожению украинской газотранспортной системы», которая является ключевой в доставке топлива в ЕС

«Агрессор должен заплатить высокую цену за свои действия», — подчеркнул премьер Украины.

Ранее о намерении продолжать борьбу со строительством «Северного потока — 2» объявил президент Украины Пётр Порошенко