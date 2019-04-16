Бывший глава Полтавской области подал в суд на Порошенко из-за увольнения

Бывший глава Полтавской области Валерий Головко потребовал признать указ президента Украины Петра Порошенко о его увольнении противоправным, сообщает Strana.ua со ссылкой на судебный иск экс-губернатора.

Головко обратился в Кассационный административный суд с призывом отменить решение президента. Ответчиками по этому делу выступают Полтавская ОГА и сам Порошенко лично.

Экс-губернатор был уволен в марте из-за подозрения в коррупции.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура возбудили уголовное дело против главы области и его заместителя Андрей Пескоцкого, а затем Порошенко инициировал увольнение Головко.

Ранее Порошенко подписал указ об отстранении от должности губернатора Одесской области Максима Степанова . Тот отказался покидать свой пост, мотивировав это тем, что по закону главы областных администраций назначаются или увольняются президентом только после представления правительства.

Степанов увязал свою отставку с низкими результатами Порошенко в Одесской области в первом туре президентских выборов: в Одесской области лидером первого тура стал Владимир Зеленский — здесь за него отдали свои голоса 41,26 процента избирателей. Порошенко поддержали 9,08 процента проголосовавших.

На прошлой неделе кабинет министров поддержал увольнение Степанова. Он заявил, что не будет оспаривать это решение в суде. Порошенко подписал новый указ об увольнении Степанова по представлению правительства и временно возложил исполнение обязанностей на председателя Одесской облгосадминистрации Сергея Паращенко.