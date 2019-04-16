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Бывший глава Полтавской области подал в суд на Порошенко из-за увольнения 

Р-Спорт 37 минут назад
Фото: Полтавська обласна державна адміністрація
Бывший глава Полтавской области Валерий Головко потребовал признать указ президента Украины Петра Порошенко о его увольнении противоправным, сообщает Strana.ua со ссылкой на судебный иск экс-губернатора.
Головко обратился в Кассационный административный суд с призывом отменить решение президента. Ответчиками по этому делу выступают Полтавская ОГА и сам Порошенко лично.
Экс-губернатор был уволен в марте из-за подозрения в коррупции.
Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура возбудили уголовное дело против главы области и его заместителя Андрей Пескоцкого, а затем Порошенко инициировал увольнение Головко.
Ранее Порошенко подписал указ об отстранении от должности губернатора Одесской области Максима Степанова. Тот отказался покидать свой пост, мотивировав это тем, что по закону главы областных администраций назначаются или увольняются президентом только после представления правительства.
Степанов увязал свою отставку с низкими результатами Порошенко в Одесской области в первом туре президентских выборов: в Одесской области лидером первого тура стал Владимир Зеленский — здесь за него отдали свои голоса 41,26 процента избирателей. Порошенко поддержали 9,08 процента проголосовавших.
На прошлой неделе кабинет министров поддержал увольнение Степанова. Он заявил, что не будет оспаривать это решение в суде. Порошенко подписал новый указ об увольнении Степанова по представлению правительства и временно возложил исполнение обязанностей на председателя Одесской облгосадминистрации Сергея Паращенко.
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Комментарии
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Максим Степанов
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