В Британии арестовали больше сотни борцов с изменением климата

Британская полиция арестовала 113 климатических активистов группы Extinction Rebellion ("Бунтующие против вымирания"), которые перекрыли 15-16 апреля центральные магистрали Лондона, требуя от правительства уделять больше внимания борьбе с изменениями климата. В числе перекрытых оказались Пикадилли, мост Ватерлоо, район Марбл Арч и другие. Поводом для задержания манифестантов стало нарушение закона о запрете на несогласованное перекрытие дорог. При этом порядка 600 человек остались на свободе и продолжили акцию.

Активисты поставили на проезжей части палатки и даже привезли выкрашенную в розовый цвет лодку с надписью "Скажи правду" на борту. Несколько человек в это же время написали на здании нефтяного гиганта Shell красной краской лозунги "Shell знает" и приклеили себя к вращающимся дверям на входе в штаб-квартиру компании.

Все это организовано в рамках акции "Останови Лондон" (Shut down London), которая проходит с 15 по 29 апреля. Кроме столицы протесты идут еще в 80 городах Соединенного королевства.

Жители Лондона, судя по отзывам в соцсетях, с одной стороны поддерживают свободу слова, с другой — не хотят опаздывать на работу и терять деньги из-за перекрытых улиц. Группа Extinction Rebellion уже отметилась в начале этого месяца, когда ее участники ворвались в парламент во время дебатов по Brexit, разделись там практически догола и выстроились на балюстраде балкона второго яруса, требуя уделить внимание экологическим проблемам.

Как считают члены группы, изменение климата угрожает всей Земле. Поэтому они требуют, чтобы власти объявили чрезвычайную ситуацию и снизили до нуля выбросы парниковых газов к 2025 году.