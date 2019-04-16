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Савченко намерена участвовать в парламентских выборах 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко со своей партией планирует принять участие в парламентских выборах осенью 2019 года. Об этом сообщила заместитель главы её политической платформы Татьяна Проторченко.
Она отметила, что существует политическая сила, которая представила обществу свою программу и выдвинула Савченко кандидатом в президенты.
«Если все эти шаги уже сделаны — это значит, что мы будем участвовать осенью в парламентских выборах. И мы надеемся на хороший результат», — цитирует Проторченко телеканал «112 Украина».
Ранее сообщалось, что освобождённая из-под стражи Савченко намерена вернуться в Раду 23 апреля.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал её освобождение.
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