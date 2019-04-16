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«Просто шакалы»: пользователи соцсетей обрушились на «Шарли Эбдо» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Скандальный французский журнал «Шарли Эбдо» поместил на обложку горящий Нотр-Дам. Она была представлена в твиттере издания.
Собор Парижской Богоматери загорелся вчера вечером. По предварительной версии прокуратуры столицы Франции, к этому могли привести ремонтные работы на верхних уровнях Нотр-Дама.
Пожар был потушен полностью лишь к сегодняшнему утру. Большая часть кровли собора, верхняя часть его шпиля и часы обрушились.
Утром на произошедшее отреагировал сатирический журнал «Шарли Эбдо», скандально известный своими карикатурами на трагические события по всему миру, например, на крушение самолета Ту-154 в 2016 году в Сочи.
«Реформы. Я начну с несущих конструкций», — гласит надпись рядом с головой президента Франции Эммануэля Макрона, из макушки которой «растет» горящий собор.
Пользователи твиттера невысоко оценили юмор «Шарли Эбдо». Одни припоминали журналу старые шутки о погибших людях и удивлялись, почему карикатура на трагедию в Париже столь «вегетарианская».
Другие же оценили «прекрасную метафору» о том, что «приватизация сжигает наследие», а также хорошо переданный «запах серы», который распространяется по Франции во время правления Макрона.
Многие называли карикатуру несмешной, некрасивой и посредственной, а ее авторов — «уродами» и «просто шакалами». Другие, в свою очередь, объяснили недостаточную по меркам «Шарли Эбдо» кровожадность карикатуры тем, что журналу не хватило «отбитости».
«Очкуют хамить про пожар», — считает один из пользователей.
Комментарии1
В мире , Charlie Hebdo
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