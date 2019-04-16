«Просто шакалы»: пользователи соцсетей обрушились на «Шарли Эбдо»

Собор Парижской Богоматери загорелся вчера вечером. По предварительной версии прокуратуры столицы Франции, к этому могли привести ремонтные работы на верхних уровнях Нотр-Дама.

Пожар был потушен полностью лишь к сегодняшнему утру. Большая часть кровли собора, верхняя часть его шпиля и часы обрушились.

Утром на произошедшее отреагировал сатирический журнал «Шарли Эбдо», скандально известный своими карикатурами на трагические события по всему миру, например, на крушение самолета Ту-154 в 2016 году в Сочи.

«Реформы. Я начну с несущих конструкций», — гласит надпись рядом с головой президента Франции Эммануэля Макрона, из макушки которой «растет» горящий собор.

Пользователи твиттера невысоко оценили юмор «Шарли Эбдо». Одни припоминали журналу старые шутки о погибших людях и удивлялись, почему карикатура на трагедию в Париже столь «вегетарианская».

@Charlie_Hebdo_ Well, draw a picture, we will all laugh, you already painted how people died and you laughed, why don't you draw a funny picture now that the cathedral burned down pic.twitter.com/tWDIaJwdeQ— BlackHolePowehi (@0K6MUErwzrg) 16 апреля 2019 г.

Другие же оценили «прекрасную метафору» о том, что «приватизация сжигает наследие», а также хорошо переданный «запах серы», который распространяется по Франции во время правления Макрона.

La métaphore est belle. Les privatisations c’est brûler le patrimoines de tous. — Erip_Darig (@Erip_Darig) 16 апреля 2019 г.

Многие называли карикатуру несмешной, некрасивой и посредственной, а ее авторов — «уродами» и «просто шакалами». Другие, в свою очередь, объяснили недостаточную по меркам «Шарли Эбдо» кровожадность карикатуры тем, что журналу не хватило «отбитости».

Je trouve ça ni drôle ni beau, mais je vais pas commettre un massacre @Charlie_Hebdo_ #JeNeSuisPasCharlie— Paul Salentin #FBPE ni FI; ni RN (@Nitnelas) 16 апреля 2019 г.