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Саакашвили посоветовал Зеленскому начать с уголовных дел против Порошенко и его окружения 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области, глава партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили обратился к Владимиру Зеленскому с советами по поводу первых шагов политика в случае его победы на президентских выборах на Украине.
Он выразил уверенность, что время президента Петра Порошенко прошло и Зеленский станет следующим главой государства.
"Никакие фальсификации и админресурс не помогут Порошенко победить. Разве что он не пойдет на самые радикальные меры", — считает Саакашвили.
При этом экс-губернатор отметил, что после выборов победителя ждет очень много проблем: война, коррупция, бедность. "Но самое главное — ожесточенное сопротивление старой системы. Вся она объединится против вас… Но главным вашим противником останется Петр Порошенко и его клан, — заявил он. — Поэтому первая задача — реальная борьба с коррупцией в лице системы Порошенко".
При этом, по словам Саакашвили, главное — назначить на пост генпрокурора человека, который "не дрогнет перед угрозами Порошенко и его банды".
"Если же против коррупционеров будут открыты уголовные дела, которые будут доведены до конца, если коррупционеры ответят по всей строгости закона, начиная с Порошенко и его окружения, то будет значительно легче дальше двигаться по пути реформ", — полагает экс-губернатор. "Порошенко и его "семья" не должны остаться в политике. Помните об этом и постарайтесь избежать фатальных ошибок, которые совершили ваши предшественники", — посоветовал Саакашвили.
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Комментарии
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Грузия
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