Саакашвили посоветовал Зеленскому начать с уголовных дел против Порошенко и его окружения

Он выразил уверенность, что время президента Петра Порошенко прошло и Зеленский станет следующим главой государства.

"Никакие фальсификации и админресурс не помогут Порошенко победить. Разве что он не пойдет на самые радикальные меры", — считает Саакашвили.

При этом экс-губернатор отметил, что после выборов победителя ждет очень много проблем: война, коррупция, бедность. "Но самое главное — ожесточенное сопротивление старой системы. Вся она объединится против вас… Но главным вашим противником останется Петр Порошенко и его клан, — заявил он. — Поэтому первая задача — реальная борьба с коррупцией в лице системы Порошенко".

При этом, по словам Саакашвили, главное — назначить на пост генпрокурора человека, который "не дрогнет перед угрозами Порошенко и его банды".