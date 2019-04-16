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СМИ: за роликами о Зеленском-"наркомане" стоит PR-агентство Порошенко 

ТАСС 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
"Черные" ролики, в которых кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представлен как наркоман, продвигало агентство, которое ведет страницы в социальных сетях Петра Порошенко. Такой вывод сделали журналисты украинского издания "theБабель", которые провели собственное расследование.
"Агентство, которое ведет соцсети Порошенко, продвигает ролики о "наркомане Зеленском", — говорится в материале, опубликованном во вторник.
Издание сообщило, что проанализировало восемь самых популярных страниц в социальных сетях, предлагаемых в период предвыборной кампании на Украине. При этом "за всеми восемью пабликами стоит столичное цифровое агентство Postmen, а официальная страница президента и "черные" паблики против Зеленского привязаны к одному номеру телефона". Агентство, по информации издания, с 2013 года занимается интернет-рекламой, видеопродакшеном и разработкой онлайн-стратегий, а среди его клиентов — МИД Украины.
"Известно, что ранее Postmen уже сотрудничал с соратниками Порошенко: в период с 2016 года по второй квартал 2018 года блок его имени ["Блока Петра Порошенко", БПП] заплатил ООО "Постмен-Украина" 4,7 млн гривен ($175 тыс.). За эти деньги агентство не только размещало рекламу в Facebook, но и снимало для "БПП" видео", — говорится в статье.
При этом издание утверждает, что завотделом Главного управления информполитики администрации президента Владимир Горковенко подтвердил, что "Порошенко действительно пользуется услугами агентства Postmen, но не уточнил, в каких объемах".
В список восьми проанализированных журналистами пабликов вошли официальный аккаунт Петра Порошенко, две пропрезидентских страницы и пять страниц с "черным" пиаром против его главных соперников на выборах — главы "Батькивщины" Юлии Тимошенко, лидера партии "Гражданская позиция Анатолия Гриценко и Владимира Зеленского.
Ранее в социальных сетях начали распространять ролики, ставившие задачу представить Владимира Зеленского наркоманом. В связи с этим Зеленский выступил инициатором сдачи кандидатами в президенты анализов на наркотическую и алкогольную зависимости.
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В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Анатолий Гриценко , Администрация Президента РФ , МИД
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