СМИ: за роликами о Зеленском-"наркомане" стоит PR-агентство Порошенко

"Черные" ролики, в которых кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представлен как наркоман, продвигало агентство, которое ведет страницы в социальных сетях Петра Порошенко . Такой вывод сделали журналисты украинского издания "theБабель", которые провели собственное расследование.

"Агентство, которое ведет соцсети Порошенко, продвигает ролики о "наркомане Зеленском", — говорится в материале, опубликованном во вторник.

Издание сообщило, что проанализировало восемь самых популярных страниц в социальных сетях, предлагаемых в период предвыборной кампании на Украине. При этом "за всеми восемью пабликами стоит столичное цифровое агентство Postmen, а официальная страница президента и "черные" паблики против Зеленского привязаны к одному номеру телефона". Агентство, по информации издания, с 2013 года занимается интернет-рекламой, видеопродакшеном и разработкой онлайн-стратегий, а среди его клиентов — МИД Украины.

"Известно, что ранее Postmen уже сотрудничал с соратниками Порошенко: в период с 2016 года по второй квартал 2018 года блок его имени ["Блока Петра Порошенко", БПП] заплатил ООО "Постмен-Украина" 4,7 млн гривен ($175 тыс.). За эти деньги агентство не только размещало рекламу в Facebook, но и снимало для "БПП" видео", — говорится в статье.

При этом издание утверждает, что завотделом Главного управления информполитики администрации президента Владимир Горковенко подтвердил, что "Порошенко действительно пользуется услугами агентства Postmen, но не уточнил, в каких объемах".

В список восьми проанализированных журналистами пабликов вошли официальный аккаунт Петра Порошенко, две пропрезидентских страницы и пять страниц с "черным" пиаром против его главных соперников на выборах — главы "Батькивщины" Юлии Тимошенко , лидера партии "Гражданская позиция Анатолия Гриценко и Владимира Зеленского.

Ранее в социальных сетях начали распространять ролики, ставившие задачу представить Владимира Зеленского наркоманом. В связи с этим Зеленский выступил инициатором сдачи кандидатами в президенты анализов на наркотическую и алкогольную зависимости.