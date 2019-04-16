Вскрыта связь Порошенко с Зеленским-"наркоманом"

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«Рука Порошенко»: вскрылись подробности о ролике с Зеленским-«наркоманом» 

Рамблер + ещё 2 13 минут назад
Ролики о «наркомане» Владимире Зеленском продвигает агентство, которое ведет страницы в социальных сетях Петра Порошенко. К такому выводу пришло украинское издание theБабель, передает ТАСС.
Издание провело собственное расследование, в рамках которого изучило восемь самых популярных страниц в социальных сетях за период предвыборной кампании на Украине. Ими стали официальный аккаунт Порошенко, две пропрезидентских страницы и пять страниц с «черным» пиаром его главных соперников на выборах — Юлии Тимошенко, Анатолия Гриценко и Владимира Зеленского.
Оказалось, что «за всеми восемью пабликами стоит столичное цифровое агентство Postmen, а официальная страница президента и "черные" паблики против Зеленского привязаны к одному номеру телефона».
Журналисты выяснили, что агентство работает с 2013 года, занимается интернет-рекламой, видеопродакшном и разработкой онлайн-стратегий.
Услугами Postmen в 2016-2018 годах пользовался «Блок Петра Порошенко». Партия президента Украины заплатила агентству 4,7 млн гривен (175 тысяч долларов) за рекламу в соцсетях и видеоролики.
Издание утверждает, что сотрудничество Postmen и Петра Порошенко подтвердил завотделом Главного управления информполитики администрации президента Владимир Горковенко.
Перед первым туром выборов президента Украины в соцсетях появились видеоролики, на которых кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский был представлен как наркоман. В связи с этим он предложил сдать анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами с Петром Порошенко.
Комментарии9
В мире , Видео , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Анатолий Гриценко , Администрация Президента РФ , ИТАР-ТАСС
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