Вскрыта связь Порошенко с Зеленским-"наркоманом"

«Рука Порошенко»: вскрылись подробности о ролике с Зеленским-«наркоманом»

Ролики о «наркомане» Владимире Зеленском продвигает агентство, которое ведет страницы в социальных сетях Петра Порошенко . К такому выводу пришло украинское издание theБабель, передает ТАСС.

Издание провело собственное расследование, в рамках которого изучило восемь самых популярных страниц в социальных сетях за период предвыборной кампании на Украине . Ими стали официальный аккаунт Порошенко, две пропрезидентских страницы и пять страниц с «черным» пиаром его главных соперников на выборах — Юлии Тимошенко Анатолия Гриценко и Владимира Зеленского.

Оказалось, что «за всеми восемью пабликами стоит столичное цифровое агентство Postmen, а официальная страница президента и "черные" паблики против Зеленского привязаны к одному номеру телефона».

Журналисты выяснили, что агентство работает с 2013 года, занимается интернет-рекламой, видеопродакшном и разработкой онлайн-стратегий.

Услугами Postmen в 2016-2018 годах пользовался «Блок Петра Порошенко». Партия президента Украины заплатила агентству 4,7 млн гривен (175 тысяч долларов) за рекламу в соцсетях и видеоролики.

Издание утверждает, что сотрудничество Postmen и Петра Порошенко подтвердил завотделом Главного управления информполитики администрации президента Владимир Горковенко.

Перед первым туром выборов президента Украины в соцсетях появились видеоролики, на которых кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский был представлен как наркоман. В связи с этим он предложил сдать анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами с Петром Порошенко.