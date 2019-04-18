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Нотр-Дам не будет закрыт для посетителей на время реконструкции 

РИА Новости + ещё 23 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Собор Парижской Богоматери, в котором произошел разрушительный пожар, не будет закрыт на протяжении пяти лет, заявил министр культуры Франции Франк Риестер.
Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении провести реконструкцию собора за пять лет.
"Нет, не думаю", — сказал министр культуры в эфире телеканала BFMTV, отвечая на вопрос ведущего, будет ли закрыт собор в течение пяти лет.
При этом министр не уточнил, когда Нотр-Дам может быть открыт для посетителей.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.
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