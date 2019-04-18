Нотр-Дам не будет закрыт для посетителей на время реконструкции

Собор Парижской Богоматери, в котором произошел разрушительный пожар, не будет закрыт на протяжении пяти лет, заявил министр культуры Франции Франк Риестер.

Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении провести реконструкцию собора за пять лет.

"Нет, не думаю", — сказал министр культуры в эфире телеканала BFMTV, отвечая на вопрос ведущего, будет ли закрыт собор в течение пяти лет.

При этом министр не уточнил, когда Нотр-Дам может быть открыт для посетителей.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.