«Разоблачитель» окружения Порошенко отказался от дачи показаний

По словам источника, Крючков отказался давать показания сотрудникам Национального антикоррупционного бюро, сославшись на 63 статью конституции.

Он добавил, что экс-депутат не идет на сотрудничество со следствием, в связи с чем суд попросят избрать ему меру пресечения в виде ареста с альтернативой многомиллионного залога.

Ранее сообщалось, что в Киеве ждут прилета "разоблачителя" окружения Порошенко.