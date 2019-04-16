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«Разоблачитель» окружения Порошенко отказался от дачи показаний 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший депутат Верховной рады и экс-председатель правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергомережа" Дмитрий Крючков, который был экстрадирован из Германии на Украину, отказался от дачи показаний против окружения действующего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам источника, Крючков отказался давать показания сотрудникам Национального антикоррупционного бюро, сославшись на 63 статью конституции.
Он добавил, что экс-депутат не идет на сотрудничество со следствием, в связи с чем суд попросят избрать ему меру пресечения в виде ареста с альтернативой многомиллионного залога.
Ранее сообщалось, что в Киеве ждут прилета "разоблачителя" окружения Порошенко.
В марте в эфир вышло расследование телепрограммы "Схемы", в котором говорилось, что многомиллионные доходы от деятельности "Энергомережи", которую возглавлял Крючков, получили Порошенко, а также глава его администрации Игорь Райнин и депутат Верховной рады Игорь Кононенко.
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В мире , Украина , Игорь Райнин , Петр Порошенко , Верховная Рада , Германия
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