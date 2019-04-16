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Ученые из Белоруссии и Северной Кореи попали под авиаудар ВВС Израиля 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Abed Rahim Khatib / ZUMA / Globallookpress.com
ВВС Израиля 13 апреля нанесли авиаудар по Научно-исследовательскому центру в сирийском городе Масьяф. В центре находились ученые-ракетчики из Белоруссии и Северной Кореи; погибли ли они или были ранены, не уточняется. Об этом сообщает Debkafile со ссылкой на западные разведывательные службы.
Ученые работали в крупном промышленном комплексе. Удары по нему израильская авиация наносила и раньше, однако на этот раз атака была масштабной и уничтожила большинство объектов комплекса, отмечает издание.
Сообщается, что северокорейские инженеры работали над производством твердого топлива, а белорусы сотрудничали с Сирийской организацией технологических производств. В результате нападения, по данным Debkafile, также погибли и были ранены несколько сирийских и иранских военнослужащих.
Израильская авиация нанесла ракетные удары из воздушного пространства Ливана по сирийской провинции Хама 13 апреля. ПВО Сирии сбили некоторые из ракет до того, как они достигли целей.
Израиль атаковал объекты в Сирии и в январе. Тогда его целью были иранские подразделения «Аль-Кудс» на территории страны. В конце марта целями нескольких ракет стали объекты к северо-востоку от Алеппо, в частности иранский грузовой самолет, который разгружался в это время.
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В мире , Ближний Восток , Израиль , КНДР , Масьяф
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