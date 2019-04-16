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«Драма, трагедия, печаль»: СМИ вышли с обложками о Нотр-Даме 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Сегодняшние обложки почти сотни ежедневных печатных изданий со всего мира были посвящены пожару в парижском соборе Нотр-Дам, сообщает Le Journal du Dimanche.
Собор Парижской Богоматери загорелся вечера примерно в 19:00. Лишь около получаса назад глава парижской пожарной службы Габриэль Плюс сообщил, что пожар потушен полностью.
В результате ЧП обрушились большая часть кровли Нотр-Дама, верхняя часть его шпиля и часы. Причины возгорания пока не установлены, однако в прокуратуре столицы Франции считают, что оно возникло случайно, возможно, в ходе ремонта на верхних уровнях храма.
Пока пожар длился, сочувствие по этому поводу выразили представители множества стран, в том числе России, Кубы, Пакистана, Японии.
Журналисты отреагировали на это по-своему. На обложках почти сотни ежедневных изданий появились кадры Нотр-Дама в огне. Их сопровождали такие определения произошедшего, как «Печаль» и «Трагедия», однако чаще всего СМИ обыгрывали буквальное значение сочетания слов «Нотр-Дам» («Наша Дама») — «Наша драма».
Комментарии
В мире , Генпрокуратура РФ
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