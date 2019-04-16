Суд в Киеве отменил розыск и арест журналиста Шария

Шевченковский районный суд Киева отменил розыск и заочный арест журналиста Анатолия Шария, а дело против него вернул в прокуратуру для дополнительного расследования, следует из решения, опубликованного в едином реестре судебных решений

Шарий был объявлен во всеукраинский розыск и заочно арестован еще в 2012 году.

"Меру пресечения (Шарию — ред.) в виде содержания под стражей и его розыск — отменить", — говорится в решении.

Суд вернул уголовное дело против Шария на дополнительное расследование в киевскую прокуратуру №10. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство адвоката журналиста, который считает, что досудебное расследование было проведено не надлежащим образом.

Правоохранители подозревают Шария в "грубом нарушении общественного порядка". В частности, в мае 2011 года журналист применил огнестрельное оружие в ходе конфликта с посетителем в ресторане в Киеве. Суд в июле 2011 года приступил к рассмотрению этого дела, но в феврале 2012 года рассмотрение было приостановлено в связи с объявлением Шария в розыск. В 2018 году рассмотрение дела было возобновлено по просьбе адвоката журналиста.