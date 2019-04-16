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Суд в Киеве отменил розыск и арест журналиста Шария 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © YouTube-канал Анатолий Шарий
Шевченковский районный суд Киева отменил розыск и заочный арест журналиста Анатолия Шария, а дело против него вернул в прокуратуру для дополнительного расследования, следует из решения, опубликованного в едином реестре судебных решений
Шарий был объявлен во всеукраинский розыск и заочно арестован еще в 2012 году.
"Меру пресечения (Шарию — ред.) в виде содержания под стражей и его розыск — отменить", — говорится в решении.
Суд вернул уголовное дело против Шария на дополнительное расследование в киевскую прокуратуру №10. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство адвоката журналиста, который считает, что досудебное расследование было проведено не надлежащим образом.
Правоохранители подозревают Шария в "грубом нарушении общественного порядка". В частности, в мае 2011 года журналист применил огнестрельное оружие в ходе конфликта с посетителем в ресторане в Киеве. Суд в июле 2011 года приступил к рассмотрению этого дела, но в феврале 2012 года рассмотрение было приостановлено в связи с объявлением Шария в розыск. В 2018 году рассмотрение дела было возобновлено по просьбе адвоката журналиста.
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В мире , Украина , Генпрокуратура РФ
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