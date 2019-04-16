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Родители Зеленского не хотели, чтобы он баллотировался на пост президента 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Родители кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не хотели, чтобы он баллотировался на пост главы государства, рассказал во вторник отец лидера первого тура выборов Александр Зеленский.
"Для меня это было неожиданностью. Мы с мамой этого не очень хотели. Но уже сейчас, конечно, мы болеем за него. Надо изменить систему. Система грязная — это факт. И тот, кто ее поддерживает, не думает об Украине — он думает о своих интересах" — сказал Зеленский в интервью интернет-изданию "Страна.ua", опубликованном во вторник.
По его словам, Владимир не советовался с ними по поводу президентства.
"Я как-то узнал случайно. Вообще он часто советуется, делится с нами, он близкий нам человек. Наверное, чтобы нас не разочаровывать, не говорил. Знал, что мы будем против", — добавил отец шоумена.
По его словам, у них нет 100% уверенности нет, что их сын победит.
"Но думаю, 80% есть — это тоже неплохо. Не потому, что люди не так проголосуют. Просто могут применить технологии, которые ему помешают", — сказал Зеленский.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие президент Украины Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Александр Зеленский
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