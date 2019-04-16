Родители Зеленского не хотели, чтобы он баллотировался на пост президента

"Для меня это было неожиданностью. Мы с мамой этого не очень хотели. Но уже сейчас, конечно, мы болеем за него. Надо изменить систему. Система грязная — это факт. И тот, кто ее поддерживает, не думает об Украине — он думает о своих интересах" — сказал Зеленский в интервью интернет-изданию "Страна.ua", опубликованном во вторник.

По его словам, Владимир не советовался с ними по поводу президентства.

"Я как-то узнал случайно. Вообще он часто советуется, делится с нами, он близкий нам человек. Наверное, чтобы нас не разочаровывать, не говорил. Знал, что мы будем против", — добавил отец шоумена.

По его словам, у них нет 100% уверенности нет, что их сын победит.

"Но думаю, 80% есть — это тоже неплохо. Не потому, что люди не так проголосуют. Просто могут применить технологии, которые ему помешают", — сказал Зеленский.