Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сторонник Порошенко объяснил неудачную шутку о пожаре в Нотр-Даме 

Р-Спорт 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Украинский телеведущий и политолог, сторонник президента Петра Порошенко Тарас Березовец удалил свой пост о пожаре в соборе Парижской Богоматери.
Ранее он написал, что президенту Франции Эмануэлю Макрону "очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери", а не Елисейский дворец. Эта публикация вызвала шквал возмущения как у политиков, так и обычных граждан. Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт высказала возмущение министру иностранных дел Павлу Климкину.
"Была ли шутка за гранью. Да, была. Но, откровенно, чем она в принципе отличается от 90% шуток 95-го квартала. Тем не менее, президент Франции и посол в Украине сочли возможным сесть за один стол с человеком, который является автором многих шуток, за которые в Европе он давно бы остался без работы", — пояснил Березовец в Facebook.
Он добавил, что не имел намерения задеть чьи-то чувства и принес извинения тем, кого оскорбила его "неудачная шутка".
Собор в моем посте был всего лишь неудачной метафорой и поэтому я удаляю свою неоднозначную шутку из прошлого поста.
Р-Спорт: последние новости
Туск призвал страны ЕС помочь восстановлению собора Парижской Богоматери Политолог прокомментировал отказ Авакова поддержать указ Порошенко Встреча Путина и Дутерте ожидается в ближайшие месяцы
Комментарии
В мире , Украина , Павел Климкин , Петр Порошенко , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Случай или знамение? Почему сгорел Нотр-Дам100
В РПЦ предложили покаяться французам после пожара487
Люди с пулеметами задержаны у дома Зеленского37
Чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет»18
YouTube посчитал фейком пожар в Нотр-Дам-де-Пари
Видео
Случай или знамение? Почему сгорел Нотр-Дам
Происшествия В мире
В РПЦ предложили покаяться французам после пожара
В мире Европа
Пока вы не уснули: Россия порвала с НАТО
В мире
Число пострадавших в Нотр-Дам-де-Пари выросло
Происшествия Пожары
В московском метро захватили заложницу
Происшествия
Люди с пулеметами задержаны у дома Зеленского
В мире Украина
Брат тигра Амура предрек Зеленскому победу
В мире Украина
Нотр-Дам-де-Пари в огне: появились детали пожара
Пожары В мире
На Украине посмеялись над пожаром в Нотр-Дам-де-Пари
В мире Украина
Католикос всех армян прокомментировал пожар в Париже
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение