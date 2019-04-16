Сторонник Порошенко объяснил неудачную шутку о пожаре в Нотр-Даме

Украинский телеведущий и политолог, сторонник президента Петра Порошенко Тарас Березовец удалил свой пост о пожаре в соборе Парижской Богоматери.

Ранее он написал, что президенту Франции Эмануэлю Макрону "очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери", а не Елисейский дворец. Эта публикация вызвала шквал возмущения как у политиков, так и обычных граждан. Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт высказала возмущение министру иностранных дел Павлу Климкину

"Была ли шутка за гранью. Да, была. Но, откровенно, чем она в принципе отличается от 90% шуток 95-го квартала. Тем не менее, президент Франции и посол в Украине сочли возможным сесть за один стол с человеком, который является автором многих шуток, за которые в Европе он давно бы остался без работы", — пояснил Березовец в Facebook.

Он добавил, что не имел намерения задеть чьи-то чувства и принес извинения тем, кого оскорбила его "неудачная шутка".

Собор в моем посте был всего лишь неудачной метафорой и поэтому я удаляю свою неоднозначную шутку из прошлого поста.