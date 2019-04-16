Украинский журналист и политтехнолог Тарас Березовец на своей странице в Facebook принес извинения за шутку, в которой он связал пожар в соборе Парижской Богоматери с визитом Владимира Зеленского во Францию. При этом он отметил, что имеет такое же право на «неоднозначные публикации», как и французский журнал Charlie Hebdo.
В твите, вызвавшем резонанс, Березовец писал, что французам «повезло»: из-за визита Зеленского мог «полыхнуть» не только Нотр-Дам, но и Елисейский дворец.
«Я не имел намерения обидеть ничьи чувства и приношу свои извинения всем, оскорбила моя неудачная шутка. Собор в моем посте был всего лишь неудачной метафорой и поэтому я удаляю свою неоднозначную шутку из прошлого поста», — заявил он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Березовец отметил, что его шутка была «за гранью», как и публикации Charlie Hebdo, ставшего несколько лет назад мишенью террористической атаки.
«Тем не менее, никто не поставил под сомнение право журналистов на своё субъективное мнение. <…> Чем мое право как украинского журналиста, отличается от прав моих французских коллег? Чем она [шутка] в принципе отличается от 90% шуток 95-го квартала?» — возмутился он.
Пост Березовца ранее раскритиковала посол Франции на Украине Изабель Дюмонт. Она назвала такие заявления «позором» и поинтересовалась, не стыдно ли ему.
После этого МИД России сравнил шутку Березовца с карикатурами Charlie Hebdo.
«А чему Вы удивляетесь. Ваша школа», — написали российские дипломаты Дюмонт, сопроводив свой пост карикатурой Charlie Hebdo на крушение российского Ту-154.