«Шутка за гранью»: украинец извинился за скандальный твит о Нотр-Даме

В твите, вызвавшем резонанс, Березовец писал, что французам «повезло»: из-за визита Зеленского мог «полыхнуть» не только Нотр-Дам, но и Елисейский дворец.

«Я не имел намерения обидеть ничьи чувства и приношу свои извинения всем, оскорбила моя неудачная шутка. Собор в моем посте был всего лишь неудачной метафорой и поэтому я удаляю свою неоднозначную шутку из прошлого поста», — заявил он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Березовец отметил, что его шутка была «за гранью», как и публикации Charlie Hebdo, ставшего несколько лет назад мишенью террористической атаки.

«Тем не менее, никто не поставил под сомнение право журналистов на своё субъективное мнение. <…> Чем мое право как украинского журналиста, отличается от прав моих французских коллег? Чем она [шутка] в принципе отличается от 90% шуток 95-го квартала?» — возмутился он.

Пост Березовца ранее раскритиковала посол Франции на Украине Изабель Дюмонт. Она назвала такие заявления «позором» и поинтересовалась, не стыдно ли ему.

После этого МИД России сравнил шутку Березовца с карикатурами Charlie Hebdo.