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Госдеп опубликовал карту Израиля с Голанами 

ТК «Звезда» + ещё 9 1 час назад
Фото: Guo Yu, Xinhua, Globallookpress
Государственный департамент США начал использовать новые карты Израиля, на которых к еврейскому государству присоединены оккупированные им Голаны.
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Госдепартамент опубликовал карту Израиля с Голанскими высотами, которые изображены как часть еврейского государства. Спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт опубликовал ее в Twitter.
Он поприветствовал гостей на новой версии американской системы международных карт после того, как Трамп «объявил о признании суверенитета Израиля над Голанами».
Ранее Голаны на всех картах госдепа обозначались как территория, оккупированная Израилем, однако после указа президента США в карты решили внести изменения.
Напомним, Дональд Трамп подписал указ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами после встречи 25 марта 2019 года с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне.
После чего глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини заявила о непризнании изменения статуса Голан. А глава МИД РФ назвал решение США о признании Голан территорией Израиля грубым нарушением Устава ООН.
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В мире , Европа , Израиль , Турция
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