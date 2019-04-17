Госдеп опубликовал карту Израиля с Голанами

Государственный департамент США начал использовать новые карты Израиля, на которых к еврейскому государству присоединены оккупированные им Голаны.

Госдепартамент опубликовал карту Израиля с Голанскими высотами, которые изображены как часть еврейского государства. Спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт опубликовал ее в Twitter

Он поприветствовал гостей на новой версии американской системы международных карт после того, как Трамп «объявил о признании суверенитета Израиля над Голанами».

Ранее Голаны на всех картах госдепа обозначались как территория, оккупированная Израилем, однако после указа президента США в карты решили внести изменения.

Напомним, Дональд Трамп подписал указ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами после встречи 25 марта 2019 года с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне.

После чего глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини заявила о непризнании изменения статуса Голан. А глава МИД РФ назвал решение США о признании Голан территорией Израиля грубым нарушением Устава ООН.