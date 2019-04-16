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Для Терезы Мэй заблокировали общественный туалет 

Рамблер 37 минут назад
Фото: Reuters
Охранники закрыли общественный туалет ради «свежести» отправившейся в отпуск премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Об этом Daily Mail рассказали очевидцы.
На прошлой неделе Мэй взяла отпуск и отправилась из Лондона в Уэльс, чтобы провести пасхальные каникулы там.
Daily Mail
В субботу «Ягуар» премьера остановился у одной из станций техобслуживания WHSmith вдоль трассы М54 в районе города Шифнал, графство Шропшир.
Мэй, ее муж Филип и несколько охранников покинули машину и все вместе направились в WHSmith.
Daily Mail
Премьер-министр в черном пуховике, темно-синих джинсах и кедах леопардовой расцветки проследовала в женский туалет. Ее охранники в это время стояли на входе в него и никого не пропускали внутрь, объясняя это желанием главы правительства «освежиться».
Уборная была недоступна в течение нескольких минут, после чего компания проследовала на парковку, села в «Ягуар» и продолжила путь в Уэльс.
Комментарии
В мире , Тереза Мэй , Daily Mail , Великобритания
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