Для Терезы Мэй заблокировали общественный туалет

На прошлой неделе Мэй взяла отпуск и отправилась из Лондона в Уэльс, чтобы провести пасхальные каникулы там.

Daily Mail

В субботу «Ягуар» премьера остановился у одной из станций техобслуживания WHSmith вдоль трассы М54 в районе города Шифнал, графство Шропшир.

Мэй, ее муж Филип и несколько охранников покинули машину и все вместе направились в WHSmith.

Daily Mail

Премьер-министр в черном пуховике, темно-синих джинсах и кедах леопардовой расцветки проследовала в женский туалет. Ее охранники в это время стояли на входе в него и никого не пропускали внутрь, объясняя это желанием главы правительства «освежиться».

Уборная была недоступна в течение нескольких минут, после чего компания проследовала на парковку, села в «Ягуар» и продолжила путь в Уэльс.