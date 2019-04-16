В РПЦ предложили покаяться французам после пожара

Французам предложили покаяться после пожара в Нотр-Дам-де-Пари

По его словам, подобные несчастья всегда воспринимались как знамения, которые «призывают к покаянию, обращению к Богу, исправлению жизни», передает РИА «Новости».

Игумен Филипп отметил, что в преддверии Пасхи следует не «ставить на первое место подготовку к внешнему празднованию», а «обратиться мыслями и сердцем к нашему Творцу».

Он напомнил слова Христа, сказанные тем, кто считал погибших «от рук Пилата или от падения Силоамской башни» грешнее других: «Говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете».

По словам игумена «французы не хуже нас», но «если мы не будем смотреть на состояние своего духа и исправляться, то и нас могут постигать подобные несчастья».

Также он напомнил, что в Нотр-Дам-де-Пари хранится икона Владимирской Богоматери — ее подарил патриарх Алексий II

«Что с ней? Пока неизвестность», — сказал игумен.

Напомним, пожар, от которого сильно пострадал Нотр-Дам-де-Пари, ликвидирован.