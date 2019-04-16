В РПЦ предложили покаяться французам после пожара

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Французам предложили покаяться после пожара в Нотр-Дам-де-Пари 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Представитель Русской православной церкви при Совете Европе и Евросоюзе, настоятель русского храма Всех Святых в Страсбурге игумен Филипп (Рябых) прокомментировал пожар в Нотр-Дам-де-Пари.
По его словам, подобные несчастья всегда воспринимались как знамения, которые «призывают к покаянию, обращению к Богу, исправлению жизни», передает РИА «Новости».
Игумен Филипп отметил, что в преддверии Пасхи следует не «ставить на первое место подготовку к внешнему празднованию», а «обратиться мыслями и сердцем к нашему Творцу».
Он напомнил слова Христа, сказанные тем, кто считал погибших «от рук Пилата или от падения Силоамской башни» грешнее других: «Говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете».
По словам игумена «французы не хуже нас», но «если мы не будем смотреть на состояние своего духа и исправляться, то и нас могут постигать подобные несчастья».
Также он напомнил, что в Нотр-Дам-де-Пари хранится икона Владимирской Богоматери — ее подарил патриарх Алексий II.
«Что с ней? Пока неизвестность», — сказал игумен.
Напомним, пожар, от которого сильно пострадал Нотр-Дам-де-Пари, ликвидирован.
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В мире , Видео , Европа , АЛЕКСИЙ II , ЕС , РПЦ , РИА Новости , Страсбург
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