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Католикос всех армян прокомментировал пожар в Нотр-Даме 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: © AFP 2019 / Ludovic Marin
Католикос всех армян Гарегин II выразил поддержку народу Франции в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери и заявил, что с болью в сердце следил за трагическими событиями.
Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем объята несущая конструкция. На место ЧП приехали президент и премьер Франции. Около 400 пожарных мобилизованы на тушение. По данным французских СМИ, возгорание может быть связано с реставрационными работами, часть собора была закрыта лесами. Ранее сообщалось, что собор потушен, идет проливка конструкций.
"С глубокой болью в сердце следим за трагедией в Париже. Собор Парижской Богоматери — многовековое свидетельство христианской веры. Наравне со своей исторической миссией собор является символом дружественной Франции. Выражаем молитвенную поддержку жителям Парижа и католической церкви-сестре", — говорится в заявлении Гарегина II.
Текст обращения выложил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Католикоса всех армян иерей Ваграм Меликян.
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В мире , Католическая церковь , Франция
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