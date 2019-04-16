Католикос всех армян прокомментировал пожар в Нотр-Даме

Католикос всех армян Гарегин II выразил поддержку народу Франции в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери и заявил, что с болью в сердце следил за трагическими событиями.

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем объята несущая конструкция. На место ЧП приехали президент и премьер Франции. Около 400 пожарных мобилизованы на тушение. По данным французских СМИ, возгорание может быть связано с реставрационными работами, часть собора была закрыта лесами. Ранее сообщалось, что собор потушен, идет проливка конструкций.

"С глубокой болью в сердце следим за трагедией в Париже. Собор Парижской Богоматери — многовековое свидетельство христианской веры. Наравне со своей исторической миссией собор является символом дружественной Франции. Выражаем молитвенную поддержку жителям Парижа и католической церкви-сестре", — говорится в заявлении Гарегина II.

Текст обращения выложил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Католикоса всех армян иерей Ваграм Меликян.