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Защита Ассанжа требует вернуть его в Австралию 

RT на русском 26 минут назад
Фото: Reuters
Адвокат Грег Барнс, представляющий интересы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил, что его клиент должен быть возвращён к себе на родину — в Австралию.
Об этом юрист заявил «Известиям».
По его словам, Ассанж является гражданином Австралии, и власти страны должны защитить его от экстрадиции в США.
«Австралийское правительство должно поговорить со своими союзниками и не допустить этого. Лучший способ сделать это — позволить Джулиану вернуться в свою семью в Австралии», — сказал Барнс.
Отмечается, что аналогичной точки зрения придерживаются отец Ассанжа Джон Шиптон, живущий в Мельбурне, а также лидеры оппозиционных австралийских партий.
Ранее депутаты из бундестага и Европейского парламента выступили в защиту Ассанжа.
11 апреля Ассанжа задержали на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции. Суд оставил его под стражей.
Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что к основателю WikiLeaks, который является гражданином Австралии, «не будет никакого особого отношения» — он получит ту же поддержку, что и любой другой австралиец.
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Комментарии1
В мире , Скотт Моррисон , Бундестаг , Европарламент , Wikileaks , газета "Известия" , Австралия , США
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