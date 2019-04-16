Защита Ассанжа требует вернуть его в Австралию

Адвокат Грег Барнс, представляющий интересы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил, что его клиент должен быть возвращён к себе на родину — в Австралию

Об этом юрист заявил «Известиям».

По его словам, Ассанж является гражданином Австралии, и власти страны должны защитить его от экстрадиции в США

«Австралийское правительство должно поговорить со своими союзниками и не допустить этого. Лучший способ сделать это — позволить Джулиану вернуться в свою семью в Австралии», — сказал Барнс.

Отмечается, что аналогичной точки зрения придерживаются отец Ассанжа Джон Шиптон, живущий в Мельбурне, а также лидеры оппозиционных австралийских партий.

11 апреля Ассанжа задержали на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции. Суд оставил его под стражей.