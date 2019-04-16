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Бразилия выходит из Союза южноамериканских наций 

ТАСС 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Бразилия объявила в понедельник о выходе из Союза южноамериканских наций (УНАСУР). Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД крупнейшего государства Латинской Америки.
"Правительство Бразилии денонсировало сегодня [15 апреля] учредительный договор Союза южноамериканских наций, завершив предусмотренную процедуру выхода из этой организации. Уведомление о данном решении официально передано правительству Эквадора, являющемуся депозитарием договора", — отмечается в сообщении дипломатического ведомства. Как уточняется, решение вступит в силу через шесть месяцев после его обнародования, т.е. в середине октября.
Ранее на фоне кризиса в объединении о решении окончательно выйти из него объявили Колумбия, Эквадор, Парагвай, Перу и Аргентина. Чили приостановило свое участие в организации. В составе УНАСУР, созданного как политическое и экономическое объединение государств Южной Америки в 2008 году, остаются Боливия, Венесуэла, Уругвай, Суринам и Гайана.
В марте президенты Аргентины, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Перу, Чили и Эквадора подписали соглашение о создании нового регионального блока — Форума для развития Южной Америки (ПРОСУР).
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В мире , Бразилия
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