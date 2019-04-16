СМИ: Ким Чен Ын посетил мавзолей в Пхеньяне, где почтил память своего деда и отца

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын почтил память своего деда и отца, посетив в понедельник Кымсусанский дворец Солнца по случаю 107-й годовщины со дня рождения основателя и вечного президента народной республики Ким Ир Сена. Об этом сообщило во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что Ким Чен Ын посетил центральный холл дворца, где установлены статуи во весь рост двух генералиссимусов. Там от его имени была возложена корзина цветов. По данным агентства, лидер народной республики также побывал в залах бессмертия, где в прижизненном облике находятся товарищ Ким Ир Сен и товарищ Ким Чен Ир. Лидера КНДР сопровождали члены высшего руководства страны — первый зампред Госсовета КНДР, председатель президиума Верховного народного собрания Цой Рён Хэ, зампред ЦК Трудовой партии Кореи Пак Бон Дю, премьер кабинета министров Ким Чжэ Рён, а также члены Госсовета республики.

Расположенный на северо-восточной окраине Пхеньяна Кымсусанский дворец был построен в 1977 году и первоначально использовался как резиденция Ким Ир Сена, в которой он проводил совещания, принимал иностранные делегации. Там также находились его жилые апартаменты. После смерти первого президента КНДР 8 июля 1994 года дворец был превращен в усыпальницу. Тело покойного вождя в прижизненном облике поместили в стеклянный саркофаг и установили в зале, в котором нет ни одного окна, свет приглушен до полумрака и звучит траурная музыка.

После смерти Ким Чен Ира в декабре 2011 года его тело было также помещено в мавзолей, для этих целей во дворце был оборудован еще один этаж. В двух специальных залах выставлены многочисленные награды великих вождей, в том числе медали и ордена зарубежных стран. В феврале 2012 года в честь 70-летия со дня рождения Ким Чен Ира мемориальный комплекс был переименован в Кымсусанский дворец Солнца. По решению парламента КНДР, все жители республики обязаны рассматривать это величественное сооружение как "священный храм, символ достоинства и гордости всей нации".

Народные гулянья

В понедельник жители КНДР отметили главный национальный праздник страны — День Солнца, который приурочен ко дню рождения Ким Ир Сена. Праздник прошел в умиротворяющей атмосфере, тысячи людей посетили мемориальные комплексы, чтобы возложить букеты цветов к подножиям статуй или красочным панно с изображением двух великих вождей — Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Особенно многолюдно было на холме Мансудэ, где установлены гигантские бронзовые статуи лидеров.

В течение дня на главных площадях Пхеньяна состоялись многочисленные культурные мероприятия: выступления музыкальных коллективов, народные гулянья и массовые танцы в красочных народных костюмах. Во дворцах культуры и театрах прошли концерты и театральные представления. Сотни людей посетили также набережную реки Тэдонган, которая протекает в центре столицы КНДР, чтобы полюбоваться на фонтаны и насладиться теплой весенней погодой.