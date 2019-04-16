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Суд на Украине выпустил Савченко на свободу 

РИА Новости + ещё 11 27 минут назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Броварский городской районный суд на Украине в ночь на 16 апреля освободил из-под стражи депутата Верховной рады Надежду Савченко и главу центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подозреваемых в подготовке терактов, в связи с истечением срока меры пресечения, сообщает украинское издание "Вести".
Срок действия меры пресечения истек в полночь.
"Я выхожу из этого зала как свободный человек. Я вернула себе волю, и буду бороться за Украину. Я докажу свою невиновность в этом суде. Но теперь спешить некуда", — цитирует издание Савченко.
По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.
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В мире , Другое , Конфликты , Надежда Савченко , Верховная Рада
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