Суд на Украине выпустил Савченко на свободу

Броварский городской районный суд на Украине в ночь на 16 апреля освободил из-под стражи депутата Верховной рады Надежду Савченко и главу центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подозреваемых в подготовке терактов, в связи с истечением срока меры пресечения, сообщает украинское издание "Вести".

Срок действия меры пресечения истек в полночь.

"Я выхожу из этого зала как свободный человек. Я вернула себе волю, и буду бороться за Украину. Я докажу свою невиновность в этом суде. Но теперь спешить некуда", — цитирует издание Савченко.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.