Порошенко вновь позвал Зеленского подискутировать на телеканале

Дебаты Порошенко и Зеленского в воскресенье не состоялись: оппонент действующего главы государства так и не появился на стадионе "Олимпийский". По официальной версии, кандидаты не смогли согласовать время встречи: Порошенко настаивал на дебатах 14 апреля, Зеленский готовится ко встрече на стадионе 19 апреля.

Порошенко призвал Зеленского прийти в понедельник и подискутировать в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. В избирательном штабе Зеленского заявили, что кандидат не придет в понедельник на эфир.

"Владимир Александрович, у вас есть 40 минут. Я приглашаю вас, приедете, не бойтесь, выступите перед людьми, зададите мне вопросы и сами ответите на сложные вопросы", — заявил Порошенко в эфире передачи "Право на власть" на телеканале ICTV.

Президент сказал, что его не интересуют взаимные обвинения, оппонентам необходимо обсудить будущее страны.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие президент Украины Петр Порошенко и Зеленский, который набрал в первом туре почти вдвое больше голосов, чем действующий президент. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%.