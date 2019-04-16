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Люди с пулеметами задержаны у дома Зеленского 

Национальная Служба Новостей + ещё 15 2 часа назад
Фото: nsn.fm
Сотрудники правоохранительных органов задержали граждан, которые были вооружены пулеметами, недалеко от дома кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщают Известия. Информацию об инциденте подтвердил в посте на своей странице в Facebook депутат Верховной рады Антон Геращенко.
Он сообщил, что преступная группа переоборудовала джип Toyota Prado и установила крупнокалиберный пулемёт ДШК вместо задних сидений. Геращенко уточнил, что убойная дальность такого устройства составляет более 3 км, пишет RT.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что целью злоумышленников не являлся кандидат в президенты Владимир Зеленский. По его словам, неподалеку от дома шоумена готовилось покушение на криминального авторитета из Львова, уточняет РЕН ТВ.
Ранее украинский политолог, экс-советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин рассказалв беседе с НСН, чего ожидать от дебатов Порошенко и Зеленского.
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Комментарии1
В мире , Украина , Леонид Кучма , Юрий Луценко , Владимир Зеленский , МВД , Верховная Рада , РЕН ТВ
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