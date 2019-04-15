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В Таиланде спасли пса, который уплыл на 217 километров от берега 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: скрин видео Вести
Рабочие плавучей буровой в Сиамском заливе у побережья Таиланда выловили из моря в 217 километрах от берега собаку. Та проплыла все это расстояние самостоятельно. В настоящий момент здоровью собаки ничего не угрожает, сообщает Daily Mail.
Сотрудники буровой увидели собаку в воде, подманили ее к себе, и когда та приблизилась, вытащили пса с помощью тросов.
По словам участника операции Хона Витисака, животному повезло, что море было спокойным.
Рабочие выхаживали собаку двое суток. После этого пса передали на проплывавший мимо корабль. Вскоре животное доставили в ветеринарную лечебницу таиландского города Сонгкхла.
По словам врачей, пес абсолютно здоров. Спасший "пловца" сотрудник буровой заявил, что если хозяина животного не найдут, он возьмет его себе.
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В мире , Происшествия , Таиланд
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