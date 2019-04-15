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Трамп предложил использовать авиацию для тушения собора Парижской Богоматери 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент США Дональд Трамп в понедельник предложил использовать авиацию для тушения пожара, возникшего в соборе Парижской Богоматери. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.
"Ужасно наблюдать за сильным пожаром в соборе Парижской Богоматери. Вероятно, можно использовать пожарную авиацию. Необходимо действовать быстро!" — написал президент.
По предварительным данным, возгорание произошло примерно в 18:50 (19:50 мск) на верхних уровнях здания и может быть связано с идущими в нем в настоящее время ремонтными работами. Как свидетельствуют кадры, опубликованные очевидцами в Twitter, над собором поднимаются клубы дыма. На месте работают пожарные.
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В мире , Пожары , Происшествия , Дональд Трамп , США
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