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Пожар в Париже: Макрон обратился к гражданам 

Рамблер + ещё 4 49 минут назад
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на место пожара к собору Парижской Богоматери, сообщает РИА «Новости».
Часы и крыша собора Парижской Богоматери обрушились из-за пожара
«Собор Парижской Богоматери в огне. Эмоция целой нации. Мысли о всех католиках и французах. Как и всем нашим соотечественникам, мне сегодня грустно видеть, как горит часть нас», — написал он в твиттере, после чего выехал на место ЧП вместе с премьер-министром Франции.
Представитель собора Андре Фино в комментарии «Би-Би-Си» заявил, что «от собора точно ничего не останется». Он предположил, что огонь мог затронуть не только само здание, но и подземное хранилище под ним.
Французские СМИ также пишут, что степень разрушений говорит о том, что собор Парижской Богоматери «утерян для Франции и мира как исторический, культурный и религиозный объект».
Напомним, пожарная сигнализация в Нотр-дам-де-Пари сработала около 18:30 по местному времени, после чего собор был эвакуирован.
Около 20.50 по московскому времени очевидцы в соцсетях сообщили об обрушении шпиля собора, затем обрушились часы, после чего полностью рухнула крыша сооружения. В тушении возгорания задействованы более 400 пожарных.
В этом году Нотр-Дам-де-Пари отметил свое 854-летие.
Прокуратура Парижа начала расследование причин пожара.
Комментарии165
В мире , Видео , BBC News , РИА Новости , Франция
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