Макрон пообещал восстановить собор Парижской Богоматери после пожара

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери будет восстановлен после пожара, который серьёзно повредил здание.

Об этом он сказал во время своего обращения к нации.

«Я вам торжественно заявляю сегодня вечером, что мы восстановим этот кафедральный собор. Все вместе. Это, без сомнения, часть судьбы Франции. И проект, который у нас будет на годы вперед», — цитирует его РИА Новости.

Вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошёл крупный пожар. Возгорание привело к масштабным разрешениям, в частности, было зафиксировано обрушение крыши и шпиля собора.

Сообщалось, что сбор средств на восстановление собора начнётся 16 апреля.