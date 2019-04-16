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Макрон пообещал восстановить собор Парижской Богоматери после пожара 

RT на русском + ещё 12 23 минуты назад
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери будет восстановлен после пожара, который серьёзно повредил здание.
Об этом он сказал во время своего обращения к нации.
«Я вам торжественно заявляю сегодня вечером, что мы восстановим этот кафедральный собор. Все вместе. Это, без сомнения, часть судьбы Франции. И проект, который у нас будет на годы вперед», — цитирует его РИА Новости.
Вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошёл крупный пожар. Возгорание привело к масштабным разрешениям, в частности, было зафиксировано обрушение крыши и шпиля собора.
Сообщалось, что сбор средств на восстановление собора начнётся 16 апреля.
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