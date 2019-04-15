Россия может ввести упрощенный порядок предоставления гражданства украинцам, проживающим на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Как сообщил РБК источник, близкий к администрации президента, такой сценарий рассматривается в Кремле, проект соответствующего указа Владимира Путина уже подготовлен.
Упрощенная процедура предусматривает получение российского паспорта без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет. Близкий к руководству ДНР источник отметил, что основными условиями смены гражданства будут наличие паспортов ЛНР и ДНР и сдача украинского паспорта. Введены новые правила могут быть после второго тура президентских выборов на Украине, который назначен на 21 апреля.
По информации МВД ДНР на начало 2018 года, более 150 тысяч жителей непризнанной республики получили ее паспорта. В МВД ЛНР на конец 2017 года говорили о выдаче 100 тысяч республиканских паспортов. Численность населения обеих республик, согласно официальной статистике, составляет 3,7 млн человек.