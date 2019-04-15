СМИ: граждане ДНР и ЛНР будут получать гражданство РФ по упрощенной схеме

Россия может ввести упрощенный порядок предоставления гражданства украинцам, проживающим на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Как сообщил РБК источник, близкий к администрации президента , такой сценарий рассматривается в Кремле, проект соответствующего указа Владимира Путина уже подготовлен.

Упрощенная процедура предусматривает получение российского паспорта без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет. Близкий к руководству ДНР источник отметил, что основными условиями смены гражданства будут наличие паспортов ЛНР и ДНР и сдача украинского паспорта. Введены новые правила могут быть после второго тура президентских выборов на Украине, который назначен на 21 апреля.