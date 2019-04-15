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В новой церкви Украины заявили о переходе 500 общин УПЦ 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-служба Православной церкви Украины заявила, что к новой церкви решили присоединиться более 500 общин канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ в Facebook.
«После объединительного собора, который соединил три ветви украинского православия в единую поместную православную церковь, уже более полутысячи общин из Русской православной церкви (УПЦ МП) приняли решение о присоединении к ПЦУ», — заявили в пресс-службе.
При этом в ПЦУ добавили, что хотят, чтобы процесс перехода общин «был мирным и спокойным».
Ранее сторонники ПЦУ в Ровненской области захватили храм.
В феврале архиепископ УПЦ МП Климент (Вечеря) сообщил, что лишь 36 из 12 тыс. общин перешли в ПЦУ.
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