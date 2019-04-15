Пока вы не уснули: Россия порвала с НАТО

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пока вы не уснули: Россия прекратила сотрудничество с НАТО 

Рамблер 53 минуты назад

Битва за Луну: Какие державы ждет успех

Давние соперники США и Россия, а теперь еще Китай, Япония и страны Европы создают свои программы по освоению Луны. «Звезда» выясняла, кто ближе всего к заветной цели.

«Нужны ракеты»: украинский генерал захотел «достать» до Урала

Украине нужны ракеты, достающие как минимум до Урала, заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

"Смешно и гадко": Савченко о выступлении Порошенко

Депутат украинской Рады Надежда Савченко, которую на Украине обвиняют в подготовке терактов в Киеве, назвала смешным и гадким выступление главы государства Петра Порошенко 14 апреля на стадионе "Олимпийский".

Россия полностью прекратила сотрудничество с НАТО

Москва пока не видит признаков того, что в НАТО знают, как выходить из сложившегося в отношениях с РФ тупика, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Россиянин напоил жену уксусом и сел на 19 лет

Евгений Павленко / «Коммерсантъ»
В Забайкальском крае суд вынес приговор жителю Читы, который убил свою гражданскую супругу, напоив ее уксусной кислотой.

Зеленский дал совет Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский призывал действующего лидера страны Петра Порошенко заняться выполнением своих прямых обязанностей, а не бегать по телеканалам.

Названа неожиданная причина развала СССР

Японский журналист Мититака Хаттори в статье для газеты Asahi Shimbun проанализировал распад Советского Союза и назвал неожиданную причину, которая, по его мнению, повлияла на судьбу России.

План Порошенко? Выборы на Украине могут сорваться

Большой недобор кадров в участковых избирательных комиссиях может привести к срыву второго тура очередных выборов президента как в отдельных городах, так и по Украине в целом.

Пугачева тайно помогала с похоронами Началовой

Бывший пресс-секретарь Юлии Началовой Анна Исаева заявила, что Алла Пугачева помогла семье умершей певицы с организацией похорон.
Комментарии3
В мире , Видео , Игорь Романенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Александр Грушко , Надежда Савченко , Алла Пугачева , Генштаб , МИД , Верховная Рада , НАТО , РИА Новости , Китай , США , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вынесен вердикт: Зеленский не признал Крым509
Недолго музыка играла: Зеленский попал под статью55
Главный военный прокурор Украины сбежал из страны282
«Крысолов с дудочкой»: Запад поднял Порошенко на смех131
Еще один Киркоров поздравил Пугачеву14
Видео
Пока вы не уснули: Россия порвала с НАТО
В мире
«Крысолов с дудочкой»: Запад поднял Порошенко на смех
Украина В мире
Неожиданно: Верка Сердючка едет на «Евровидение»
Шоу-бизнес Другое
Недолго музыка играла: Зеленский попал под статью
Украина В мире
«Путинскую Россию» впутали в борьбу за Финляндию
Конфликты В мире
Вынесен вердикт: Зеленский не признал Крым
Украина В мире
«Теперь видно, какая вы украинка»: Maruv затравили
Шоу-бизнес Украина
Главный военный прокурор Украины сбежал из страны
Украина В мире
План Порошенко? Выборы на Украине могут сорваться
В мире Украина
Пока вы спали: Что будет с телебашнями, когда исчезнет телевизор
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение