Пока вы не уснули: Россия порвала с НАТО

Битва за Луну: Какие державы ждет успех
Давние соперники США и Россия, а теперь еще Китай, Япония и страны Европы создают свои программы по освоению Луны. «Звезда» выясняла, кто ближе всего к заветной цели.
«Нужны ракеты»: украинский генерал захотел «достать» до Урала
Украине нужны ракеты, достающие как минимум до Урала, заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.
Депутат украинской Рады Надежда Савченко, которую на Украине обвиняют в подготовке терактов в Киеве, назвала смешным и гадким выступление главы государства Петра Порошенко 14 апреля на стадионе "Олимпийский".
Россия полностью прекратила сотрудничество с НАТО
Москва пока не видит признаков того, что в НАТО знают, как выходить из сложившегося в отношениях с РФ тупика, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Россиянин напоил жену уксусом и сел на 19 лет
Евгений Павленко / «Коммерсантъ»
В Забайкальском крае суд вынес приговор жителю Читы, который убил свою гражданскую супругу, напоив ее уксусной кислотой.
Зеленский дал совет Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский призывал действующего лидера страны Петра Порошенко заняться выполнением своих прямых обязанностей, а не бегать по телеканалам.
Названа неожиданная причина развала СССР
Японский журналист Мититака Хаттори в статье для газеты Asahi Shimbun проанализировал распад Советского Союза и назвал неожиданную причину, которая, по его мнению, повлияла на судьбу России.
План Порошенко? Выборы на Украине могут сорваться
Большой недобор кадров в участковых избирательных комиссиях может привести к срыву второго тура очередных выборов президента как в отдельных городах, так и по Украине в целом.
Пугачева тайно помогала с похоронами Началовой
Бывший пресс-секретарь Юлии Началовой Анна Исаева заявила, что Алла Пугачева помогла семье умершей певицы с организацией похорон.