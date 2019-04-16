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Путин санкционировал отправку небольших групп военных в ЦАР и на Кипр 

Российская Газета + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава государства поручил МИД уведомить Секретариат ООН, что российский воинский контингент в ЦАР будет наcчитывать не более трех десятков человек, а на Кипре — не превышать пяти. Известно, что в миссиях их станут использовать в качестве офицеров связи, военных наблюдателей и штабных сотрудников. Иными словами, нашим служивым предстоит не только обучать в Африке и на Кипре местных коллег, решать коммуникационные задачи, но и в качестве штабных сотрудников миссий участвовать в планировании международных операций.
Но сначала Минобороны России предстоит отобрать специалистов для такой работы и с помощью наших дипломатов согласовать с ООН и принимающими странами все организационные вопросы. В частности, касающиеся районов действия российских военнослужащих, их размещения и подчиненности, срока пребывания в ЦАР и на Кипре, а также порядка замены этого контингента. В документе отдельно оговаривается, что все финансовые расходы по его отправке за рубеж должна взять на себя Организация Объединенных Наций.
Офицеры будут работать в составе миссий ООН по поддержанию мира в этих странах
Также определены два условия отзыва наших военных. Первое — в случае завершения деятельности в стране миротворческой миссии ООН. Второе — если участие там представителей России станет нецелесообразным из-за изменения международной военно-политической обстановки.
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В мире , Армия , Африка , Войска , Конфликты , Министерство обороны , МИД , ООН , Кипр , ЦАР
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