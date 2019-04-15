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Золотая рыбка умерла в 44 года 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Великобритании 10 апреля скончалась золотая рыбка Джордж, которой было 44 года. Об этом сообщает The Mirror.
Владелец Джордж Кит Эллис выиграл его в паре с другой рыбкой Фредом на местной ярмарке в 1974 году и подарил их своей подруге Мэри, на которой сейчас женат. Рыбки застали два переезда и появление на свет дочери их владельцев.
Фред умер в 2017 году в возрасте 42 лет. После его смерти Джордж начал терять свою золотистую окраску, со временем сменив ее на серебристую, утверждают владельцы. Джорджа похоронили в саду у дома рядом с Фредом.
По словам Мэри, сначала они не верили, что рыбки смогут прожить больше одного года, но в последнее время они не сомневались, что питомцы их переживут. Кит с супругой считают, что секрет долгой жизни их рыбок — «регулярные физические упражнения, диета на хлопьях для рыб и регулярная замена воды».
В 2015 году Джордж и Фред были признаны самыми старыми золотыми рыбками в Великобритании, на два года им уступила рыбка Сплэш. Средняя продолжительность представителей этого вида составляет около 10 лет.
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