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Более 8,6 тыс. сообщений о нарушениях зафиксировали на выборах президента Украины 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Полиция Украины зарегистрировала более 8 тыс. обращений о нарушении проведения избирательной кампании в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.
"Всего с начала избирательного процесса в полицию поступило 8632 сообщения, которые связаны с выборами. В основном они касаются незаконной агитации, подкупа избирателей, нарушения избирательных прав, а также фальсификации документов", — говорится в сообщении в Facebook.
В пресс-службе ведомства уточнили, что в ходе подготовки ко второму туру выборов зафиксировано 779 сообщений о нарушениях в избирательном процессе, открыто 59 уголовных дел.
Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. Его лидером стал Зеленский, получивший 30,24% голосов. На втором месте — действующий президент Петр Порошенко с 15,95% поддержки. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.
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