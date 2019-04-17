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Мадуро потребовал от Португалии снять блокировку с венесуэльских денег 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник потребовал от властей Португалии снять блокировку с суммы в более чем 1,7 миллиарда долларов, которые принадлежат южноамериканской стране.
"В одном из банков Португалии нас ограбили на 1,726 миллиарда долларов, которые мы использовали для закупок лекарств и продуктов питания… Я призываю правительство Португалии освободить эти деньги. Почему нас оставляют без денег? Они наши", — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Мадуро, вскоре после приведения его к присяге. После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Венесуэла , Португалия
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