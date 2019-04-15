Россия не будет инициировать переговоры с США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), и подождет, пока Вашингтон созреет для диалога, заявил в понедельник посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Ни за кем бегать мы не будем. Не будем инициировать новых переговоров по данной проблематике. Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей для всего мира тематике", — сказал Антонов на конференции по контролю над вооружениями.