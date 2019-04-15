Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия не будет инициировать переговоры по ДРСМД и ДСНВ, заявил посол в США 

РИА Новости + ещё 3 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия не будет инициировать переговоры с США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), и подождет, пока Вашингтон созреет для диалога, заявил в понедельник посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Ни за кем бегать мы не будем. Не будем инициировать новых переговоров по данной проблематике. Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей для всего мира тематике", — сказал Антонов на конференции по контролю над вооружениями.
Последние новости
"С Донбассом поступим по-новому": Зеленский взорвал политику Украины Британцы опять раскрыли тайну гибели президента Польши под Смоленском Корабль, взорвавшись, убил тысячи людей на берегу
В мире , Армия , Оружие , Политика , США , Анатолий Антонов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Главный военный прокурор Украины сбежал из страны58
«Крысолов с дудочкой»: Запад поднял Порошенко на смех152
«Путинскую Россию» впутали в борьбу за Финляндию43
«Теперь видно, какая вы украинка»: Maruv затравили16
Еще один Киркоров поздравил Пугачеву14
Видео
«Крысолов с дудочкой»: Запад поднял Порошенко на смех
Украина В мире
«Путинскую Россию» впутали в борьбу за Финляндию
Конфликты В мире
«Теперь видно, какая вы украинка»: Maruv затравили
Шоу-бизнес Украина
Главный военный прокурор Украины сбежал из страны
Украина В мире
План Порошенко? Выборы на Украине могут сорваться
В мире Украина
Пока вы спали: Что будет с телебашнями, когда исчезнет телевизор
Общество
Россия выплатит огромный долг Совету Европы
Политика
Еще один Киркоров поздравил Пугачеву
Шоу-бизнес
Грузинский священник сорвал концерт Гребенщикова
Шоу-бизнес Кавказ
Названа неожиданная причина развала СССР
Общество В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение