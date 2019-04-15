Скотланд-Ярд отказался сообщить, в какой тюрьме находится Ассанж

Столичная полиция Лондона не сообщает никаких деталей о нынешнем местонахождении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сказал РИА Новости представитель Скотланд-Ярда.

На вопрос о том, правдива ли информация некоторых СМИ о том, что Ассанж содержится в тюрьме особо строго режима Белмарш, представитель Скотланд-Ярда ответил: "Мы не подтверждаем ни сообщения о тюрьме, ни какие-либо другие детали. Он был арестован Столичной полицией Лондона, и это все, что мы сообщаем".

Скотланд-Ярд 11 апреля сообщил, что Ассанж арестован в посольстве Эквадора после отказа этой страны в предоставлении ему убежища. Основатель WikiLeaks арестован также по запросу властей США, в соответствии с ордером на экстрадицию.