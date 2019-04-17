Verkkouutiset (Финляндия): смена власти в России может произойти неожиданно

Бывший посол Финляндии Москве считает, что новому финскому правительству не раз придется принимать решения в непредсказуемых ситуациях. И прежде всего из-за России , уверен он: «Смена власти в России вполне может произойти внезапно и без предупреждения». В Минске , по его мнению, тоже может произойти смена власти — из-за провокаций или под давлением со стороны России.

В недавнем интервью финскому изданию Verkkouutiset Яакко Калела (Jaakko Kalela), бывший глава канцелярии президента, напомнил, что порой руководство Финляндии вынуждено принимать решения в очень неожиданных условиях. Яакко Калела работал при четырех президентах Финляндии: от Урхо Кекконена (Urho Kekkonen) до Тарьи Халонен (Tarja Halonen).

Калела посчитал проблемой то, что во время подготовки к нынешним парламентским выборам вопросы внешней политики остались в стороне, хотя для парламента, по его мнению, очень важны депутаты, которые разбираются во внешней политике.

Ханну Химанен (Hannu Himanen), проработавший послом Финляндии в Москве с 2012 по 2016 год, считает, что новому правительству государства придется не раз принимать решения в непредсказуемых ситуациях.

«В первую очередь я поднял бы российский вопрос, — говорит Химанен. — Четвертый срок президента Владимира Путина завершится весной 2024 года, после следующих выборов в парламент Финляндии. Однако вполне смена власти в России вполне может произойти и раньше — внезапно и без предупреждения».

Химанен считает, что смена власти произойдет под контролем Путина и по его выбору — по крайней мере, ситуация будет выглядеть контролируемой.

«Смена президента может привести к разным последствиям, в том числе и неожиданным. Нельзя исключать возможность неконтролируемой смены власти и даже борьбы за власть. Поэтому к важнейшим задачам будущего правительства Финляндии будут относиться тщательное и постоянное отслеживание ситуации в России. В развитии отношений с Россией должен принимать участие не только президент, но и правительство», — высказал свое мнение Химанен.

«Согласно конституции, президент руководит внешней политикой страны совместно с Государственным советом. Будущий премьер-министр должен погрузиться в важнейшие вопросы политики безопасности и внешней политики», — подчеркивает экс-посол.

«Потенциальные бомбы»

По мнению Химанена, изменения в ситуации, связанной с Белоруссией, тоже могут застать новое правительство Финляндии врасплох.

«В Минске тоже может произойти смена власти — контролируемая или неконтролируемая — вследствие внутреннего развития страны. Перемены в Белоруссии могут быть вызваны провокацией или давлением со стороны России. Нельзя полностью исключать и сценарий, подобный украинскому», — напоминает Химанен.

«Белоруссия находится в сопредельном с Финляндией регионе и граничит с Прибалтикой. Неожиданные перемены в Белоруссии могут привести к негативным последствиям, в том числе и для безопасности прибалтийского региона», — сообщает бывший посол.

Химанен надеется, что будущее правительство Финляндии будет готовиться к возможным кибератакам и внешнему враждебному влиянию.

«Как поступят правительство и чиновники, если, к примеру, из-за кибератаки произойдет сбой в производстве электроэнергии и электроснабжении? У нас есть хорошая резервная система, но новому правительству все же важно оценить реальные риски с самого начала», — говорит он.

«Главные вопросы не обсуждаются»

Хотя вопросы внешней политики и политики безопасности, а также вопросы, связанные с Евросоюзом , обсуждались на прошедшей неделе активнее, чем раньше, им все же, по мнению Ханну Химанена, уделялось мало внимания на предвыборных дебатах.

«Многие критиковали журналистов за отсутствие тем, посвященных внешней политике, хотя в последние дни предвыборные дебаты изменили общую картину», — говорит Химанен.

«Однако основная ответственность все же лежит на председателях партий и самих политиках. Кажется, у руководства парламентских партий нет подлинного интереса к внешней политике и политике безопасности. Это объясняют тем, что избиратели не заинтересованы вопросами внешней политики. Иногда ситуацию представляют таким образом: о внешней политике не говорят, потому что этот вопрос не вызывает разногласий. Мне кажется, это неудачное объяснение», — говорит он.

Химанен хотел бы услышать, как лидеры партий представляют себе место Финляндии в Европе и в мире, что они думают о России и об отношениях с Россией, о главных вопросах политики безопасности Финляндии.