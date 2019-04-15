Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Об меня начинают ноги вытирать»: Лукашенко о Донбассе 

Рамблер 50 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал процесс урегулирования конфликта в Донбассе и заявил, что Минск готов усилить свою роль в переговорах. Об этом сообщает БЕЛТА.
Лукашенко назвал процесс переговоров вялотекущим и «никуда не годным». Он отметил, что Россия, Белоруссия и Украина — «родные сестры», поэтому Минск готов усилить свою роль в урегулировании, если об этом попросят главы РФ и Украины. Лукашенко подчеркнул, чтоб без их просьбы вмешиваться в ситуацию не будет.
«Навязываться в миротворцы, навязываться в посредники — мы никогда на это не пойдем. Нам это не то что не нужно, нам это не к лицу», — сказал он.
Лукашенко посетовал, что как только он начинает говорить об Украине, об него начинают «вытирать ноги» то в России, то на Украине.
По словам белорусского президента, он не может оставаться в стороне от проблемы, так как боевые действия идут «буквально за забором», и в них принимают участие не чужие люди.
«Очень много людей, которые передвигаются через границу с оружием, некоторые белорусы поехали и повоевали там, понюхали крови — это тоже очень опасная тенденция», — отметил он.
Ранее спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик рассказал о новом плане мирного урегулирования в Донбассе. Сайдик предложил начать совместную работу ООН и ОБСЕ в регионе. Он пояснил, что для выполнения одного из главных условий Минских соглашений — проведения в Донбассе местных выборов — необходима помощь извне.
ОБСЕ будет проверять выборы на соответствие международным законам, поэтому организацией голосования заниматься не сможет. Эту функцию можно возложить на ООН. Также, по словам Сайдика, ООН потребуется для обеспечения безопасности. Предполагаемая численность военной и полицейской миссий ООН пока не определена, но она будет меньше 20 тысяч человек.
В МИД РФ считают, что в рамках этого плана над Донбассом могут установить международный контроль, ввести туда миротворцев, полицейских и отстранить нынешнее руководство ДНР и ЛНР.
Комментарии169
В мире , Видео , Конфликты , Политика , СНГ , Украина , Александр Лукашенко , МИД , ОБСЕ , ООН , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа неожиданная причина развала СССР82
Россия полностью прекратила сотрудничество с НАТО219
Еще один Киркоров поздравил Пугачеву14
Пока вы спали: Что будет с телебашнями, когда исчезнет телевизор37
Зеленский дал совет Порошенко36
Видео
Пока вы спали: Что будет с телебашнями, когда исчезнет телевизор
Общество
Россия выплатит огромный долг Совету Европы
Политика
Еще один Киркоров поздравил Пугачеву
Шоу-бизнес
Грузинский священник сорвал концерт Гребенщикова
Шоу-бизнес Кавказ
Названа неожиданная причина развала СССР
Общество В мире
«Не больше»: Порошенко вспомнил о мечте Путина
Украина В мире
Зеленский дал совет Порошенко
Украина В мире
В Киеве ждут прилета разоблачителя окружения Порошенко
Украина В мире
Давка и беспорядки: как прошли дебаты без Зеленского
В мире Статьи
«Смешно и гадко»: Савченко о выступлении Порошенко
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение