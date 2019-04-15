«Об меня начинают ноги вытирать»: Лукашенко о Донбассе

Лукашенко назвал процесс переговоров вялотекущим и «никуда не годным». Он отметил, что Россия , Белоруссия и Украина — «родные сестры», поэтому Минск готов усилить свою роль в урегулировании, если об этом попросят главы РФ и Украины. Лукашенко подчеркнул, чтоб без их просьбы вмешиваться в ситуацию не будет.

«Навязываться в миротворцы, навязываться в посредники — мы никогда на это не пойдем. Нам это не то что не нужно, нам это не к лицу», — сказал он.

Лукашенко посетовал, что как только он начинает говорить об Украине, об него начинают «вытирать ноги» то в России, то на Украине.

По словам белорусского президента, он не может оставаться в стороне от проблемы, так как боевые действия идут «буквально за забором», и в них принимают участие не чужие люди.

«Очень много людей, которые передвигаются через границу с оружием, некоторые белорусы поехали и повоевали там, понюхали крови — это тоже очень опасная тенденция», — отметил он.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик рассказал о новом плане мирного урегулирования в Донбассе. Сайдик предложил начать совместную работу ООН и ОБСЕ в регионе. Он пояснил, что для выполнения одного из главных условий Минских соглашений — проведения в Донбассе местных выборов — необходима помощь извне.

ОБСЕ будет проверять выборы на соответствие международным законам, поэтому организацией голосования заниматься не сможет. Эту функцию можно возложить на ООН. Также, по словам Сайдика, ООН потребуется для обеспечения безопасности. Предполагаемая численность военной и полицейской миссий ООН пока не определена, но она будет меньше 20 тысяч человек.