На Украине возбуждено дело о «сдаче Крыма»

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На Украине возбуждено уголовное дело о «сдаче Крыма» 

Rambler News Service + ещё 11 1 час назад
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении ряда украинских политиков, написал на своей странице в Facebook адвокат Виталий Сердюк.
По его словам, уголовное производство начато по фактам «умышленной сдачи нынешними высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на Майдане в 2014 году».
Дело возбуждено, в частности, в отношении спикера парламента Андрея Парубия, секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова, генпрокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.
«Речь идёт о доказательствах совершения высшими должностными лицами Украины (Арсением Яценюком, Александром Турчиновым, Андреем Парубием, Валентином Наливайченко, Сергеем Пашинским, Юрием Сергеевым, Виталием Кличко, Олегом Тягнибоком, Игорем Тенюхом, Юрием Луценко, Степаном Полтораком и другими) преступлений, предусмотренных статьями 109, 110, 111, 112, 115, 255, 293, 294, 295, 396 Уголовного кодекса Украины», — заявляет Сердюк.
Также в своем сообщении адвокат подчеркивает, что доказательства, раскрывающие «отдельные обстоятельства потери территориальной целостности Украины и указывающие на вину конкретных лиц из числа действующих политиков» в 9 томах собраны по поручению бывшего главы страны Виктора Януковича.
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В мире , Видео , Украина , Юрий Сергеев , Юрий Луценко , Игорь Тенюх , Виталий Кличко , Виктор Янукович , Александр Турчинов , Степан Полторак , Виталий Сердюк , Сергей Пашинский , Арсений Яценюк , Андрей Парубий , Валентин Наливайченко , Республика Крым
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