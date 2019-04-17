На Украине возбуждено дело о «сдаче Крыма»

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении ряда украинских политиков, написал на своей странице в Facebook адвокат Виталий Сердюк.
По его словам, уголовное производство начато по фактам «умышленной сдачи нынешними высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на Майдане в 2014 году».
Дело возбуждено, в частности, в отношении спикера парламента Андрея Парубия, секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова, генпрокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.
«Речь идёт о доказательствах совершения высшими должностными лицами Украины (Арсением Яценюком, Александром Турчиновым, Андреем Парубием, Валентином Наливайченко, Сергеем Пашинским, Юрием Сергеевым, Виталием Кличко, Олегом Тягнибоком, Игорем Тенюхом, Юрием Луценко, Степаном Полтораком и другими) преступлений, предусмотренных статьями 109, 110, 111, 112, 115, 255, 293, 294, 295, 396 Уголовного кодекса Украины», — заявляет Сердюк.
Также в своем сообщении адвокат подчеркивает, что доказательства, раскрывающие «отдельные обстоятельства потери территориальной целостности Украины и указывающие на вину конкретных лиц из числа действующих политиков» в 9 томах собраны по поручению бывшего главы страны Виктора Януковича.