«Смешно и гадко»: Савченко о выступлении Порошенко на «Олимпийском»

По словам Савченко, выступление Порошенко показалось ей очень смешным, и украинскому лидеру "не хватало только грейдера", чтобы как в 2014 снова году "начать делать революцию".

"Это было смешно и гадко. Власть утомила, их работа утомила. Я за изменения, я за будущее", — сказала Савченко.

14 апреля Порошенко прибыл на НСК "Олимпийский" на дебаты со своим оппонентом во втором туре президентских выборов Владимиром Зеленским . Последний настаивает на проведении дебатов на стадионе 19 апреля и не явился на "Олимпийский".

Ранее сообщалось, что Порошенко спел о Зеленском "Ти ж мене підманула".

Второй тур президентских выборов на Украине состоится в воскресенье, 21 апреля.