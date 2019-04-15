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«Смешно и гадко»: Савченко о выступлении Порошенко на «Олимпийском» 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Депутат украинской Рады Надежда Савченко, которую на Украине обвиняют в подготовке терактов в Киеве, назвала смешным и гадким выступление главы государства Петра Порошенко 14 апреля на стадионе "Олимпийский", передает РИА "Новости" со ссылкой на прямую трансляцию на ее странице в фейсбуке.
По словам Савченко, выступление Порошенко показалось ей очень смешным, и украинскому лидеру "не хватало только грейдера", чтобы как в 2014 снова году "начать делать революцию".
"Это было смешно и гадко. Власть утомила, их работа утомила. Я за изменения, я за будущее", — сказала Савченко.
14 апреля Порошенко прибыл на НСК "Олимпийский" на дебаты со своим оппонентом во втором туре президентских выборов Владимиром Зеленским. Последний настаивает на проведении дебатов на стадионе 19 апреля и не явился на "Олимпийский".
Ранее сообщалось, что Порошенко спел о Зеленском "Ти ж мене підманула".
Второй тур президентских выборов на Украине состоится в воскресенье, 21 апреля.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Надежда Савченко , Верховная Рада , РИА Новости
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