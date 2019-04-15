Польша вернула в Швецию документы о выдаче российских детей

Министерство юстиции Польши отправило обратно в Швецию документы о выдаче трех российских детей, которых отец ранее вывез из приемной мусульманской семьи, сообщил РИА Новости представитель Минюста

Ранее россиянин Денис Лисов с тремя дочками в возрасте от 4 до 12 лет был задержан пограничниками в аэропорту Варшавы , откуда они пытались вылететь в Москву . До этого они жили в Швеции. Мать детей в 2017 году попала в больницу с тяжелым заболеванием, и из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана.

В Польше Лисов подал прошение о предоставлении ему статуса беженца. Польский суд 3 апреля решил, что до рассмотрения вопроса о статусе беженца дети будут находиться под опекой отца в Варшаве. Лисов заверил суд, что намерен найти в Польше работу и определить дочек в детский сад и школу. Россиянин получил несколько предложений работы, ему предоставлено жилье в Варшаве, а школа при посольстве России в Польше готова принять на обучение его старшую дочь.

"Нам поступили из Швеции постановление суда и просьба о выполнении его постановления. Между этими просьбой и постановлением настолько существенные расхождения, что решено отправить обратно в Швецию как постановление, так и просьбу о его выполнении", — рассказал собеседник агентства.