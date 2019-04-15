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Новый iPad-тест выявит деменцию за годы до первых симптомов 

Рамблер 30 минут назад
Фото: Reuters
Медицинская компания Cognetivity создала iOS-приложение, которое способно выявить деменцию за годы до появления ее симптомов, сообщает The Sun.
Деменция — приобретенное слабоумие. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2017 году ею страдали примерно 50 миллионов человек.
На ранней стадии развития симптомами деменции являются забывчивость, потеря счета времени и нарушение ориентации в знакомой местности. Зачастую они остаются незамеченными, в том числе потому, что развиваются постепенно.
Ради как можно более раннего их выявления в международной медицинской компании Cognetivity создали специальное iOS-приложение.
В нем пользователю предлагается в течение пяти минут просмотреть 100 снимков и отметить, на каких животные присутствуют, а на каких отсутствуют. На одних это очевидно, на других — нет.
По мнению создателей приложения, тест поможет выявить деменцию «за годы» до появления ее симптомов, а раннее начало лечения деменции более эффективно.
В настоящее время приложение тестируют в подразделении Национальной службы здравоохранения Англии в южном Лондоне, в мае начнут тестировать в подразделениях в северо-восточном Лондоне, а также в графствах Девон и Суссекс, а в будущем году использование приложения может быть развернуто по всей Великобритании.
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