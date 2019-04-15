Украинцы раскритиковали Крымский мост за то, что некрасивый, пустой на рассвете и вообще не существует.
Два дня назад пользователь твиттера RoksolanaToday&Крым опубликовал сделанный недавно снимок моста через Керченский пролив.
«Свежепереполненный мост — фурами, автомобилями туристами…» — подписал он фото, на котором машин лишь несколько.
Некоторые комментаторы также задавались вопросом «А где туристы?», одни шутили, что «машины невидимые просто», другие — что Крымский мост на самом деле декорация на Мосфильме или голограмма.
Чё вы привязались к мосту — вам четко рада заявила _ цэ мосфiлм цэ голограмма— Электрик Я. (@xdLSocVAwmvYEt8) 14 апреля 2019 г.
Один из пользователей написал, что «было бы лучше», если бы мост был «свежепереломленным», как он сначала прочел подпись автора публикации, а не «свежепереполненным».
«Какой же он *** (некрасивый. — Прим. ред.). Как в промзоне какой-то», — написал другой.
Впрочем, были и те, кто объяснил критикам, что Крымский мост пуст лишь на рассвете, а украинцы просто завидуют «поднявшейся с колен» России и ее «великим проектам».