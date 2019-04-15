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Украинцы «усомнились» в существовании Крымского моста 

Рамблер 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Украинцы раскритиковали Крымский мост за то, что некрасивый, пустой на рассвете и вообще не существует.
Два дня назад пользователь твиттера RoksolanaToday&Крым опубликовал сделанный недавно снимок моста через Керченский пролив.
«Свежепереполненный мост — фурами, автомобилями туристами…» — подписал он фото, на котором машин лишь несколько.
Некоторые комментаторы также задавались вопросом «А где туристы?», одни шутили, что «машины невидимые просто», другие — что Крымский мост на самом деле декорация на Мосфильме или голограмма.
Один из пользователей написал, что «было бы лучше», если бы мост был «свежепереломленным», как он сначала прочел подпись автора публикации, а не «свежепереполненным».
«Какой же он *** (некрасивый. — Прим. ред.). Как в промзоне какой-то», — написал другой.
Впрочем, были и те, кто объяснил критикам, что Крымский мост пуст лишь на рассвете, а украинцы просто завидуют «поднявшейся с колен» России и ее «великим проектам».
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