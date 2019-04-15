Украинцы «усомнились» в существовании Крымского моста

Украинцы раскритиковали Крымский мост за то, что некрасивый, пустой на рассвете и вообще не существует.

Два дня назад пользователь твиттера RoksolanaToday&Крым опубликовал сделанный недавно снимок моста через Керченский пролив.

«Свежепереполненный мост — фурами, автомобилями туристами…» — подписал он фото, на котором машин лишь несколько.

Некоторые комментаторы также задавались вопросом «А где туристы?», одни шутили, что «машины невидимые просто», другие — что Крымский мост на самом деле декорация на Мосфильме или голограмма.

А де туристи?— Лютий Джмілик (@74Fraza) 13 апреля 2019 г.

Чё вы привязались к мосту — вам четко рада заявила _ цэ мосфiлм цэ голограмма— Электрик Я. (@xdLSocVAwmvYEt8) 14 апреля 2019 г.

Один из пользователей написал, что «было бы лучше», если бы мост был «свежепереломленным», как он сначала прочел подпись автора публикации, а не «свежепереполненным».

«Какой же он *** (некрасивый. — Прим. ред.). Как в промзоне какой-то», — написал другой.

Впрочем, были и те, кто объяснил критикам, что Крымский мост пуст лишь на рассвете, а украинцы просто завидуют «поднявшейся с колен» России и ее «великим проектам».